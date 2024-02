Iniziano finalmente i lavori per il restyling di via Torre Tonda, una delle zone più caratteristiche di Sassari. Il nome è dovuto al fatto che ingloba l'unica torre medievale della città, a pianta circolare. Un primo finanziamento di un milione di euro era stato stanziato nel 1999 (secondo un accordo di riqualificazione urbana col Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Sardegna) ma poi si era tutto bloccato per un contenzioso tra l’ente locale e l’azienda appaltatrice. La situazione è stata risolta nel 2019. I lavori inizieranno lunedì prossimo e saranno coordinati dal settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari.

Durata prevista, 3 mesi, con la speranza che i tempi siano rispettati dal momento che sulla via si affacciano locali molto frequentati, e non solo per la vicinanza dell'Università di Sassari. L'opera di riqualificazione della zona pedonale costerà 566.502 euro. Saranno eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al risanamento delle condizioni funzionali e di sicurezza del percorso pedonale di via Torre Tonda, eliminati i dislivelli esistenti e le barriere architettoniche e sarà completamente rifatta la pavimentazione su un unico livello, in pietra di colore e forma adeguata al contesto.

Sarà completata poi la rete dei sottoservizi idrici e del sistema di raccolta delle acque piovane, migliorato il sistema di illuminazione, con uno più efficiente e più adatto al contesto urbano di riferimento. Sono inoltre previsti nuovi elementi di arredo e attrezzature urbane, in particolare dissuasori, sedute, cestini per i rifiuti, di materiali e tipologie adatte rispetto al contesto. Durante i lavori il transito pedonale sarà garantito, seppure con possibili disagi temporanei; saranno realizzati percorsi e camminamenti sicuri per garantire l'accesso alle abitazioni e agli esercizi commerciali.

Salvo imprevisti i lavori dovrebbero durare circa 3 mesi, in modo da restituire alla cittadinanza ed alla pubblica utilità una zona ritenuta di fondamentale importanza per la vita cittadina del capoluogo, e altresì rivitalizzarne le strutture spaziali e socio-economiche collegate. I lavori sono realizzati a opera della ditta Geom Giuseppe Angius costruzioni srl capogruppo del raggruppamento RTI Geom Giuseppe Angius costruzioni e più nell'ambito dell'accordo quadro di manutenzione strade. In concomitanza con questo intervento, su alcune aree delimitate di via Torre Tonda, sarà operativa anche la ditta della società Abbanoa che, secondo il cronoprogramma comunicato, dovrà svolgere attività sulla rete idrica per tre settimane a partire dal 4 marzo. Il settore Infrastrutture della Mobilità raccomanda ai pedoni la massima attenzione e il rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni fornite dagli operai per la sicurezza durante tutta la durata di esecuzione dei lavori.

© Riproduzione riservata