Sassari, aggressioni e minacce all’ex moglie: ai domiciliari con il braccialetto elettronicoAvrebbe perseguitato la donna per costringerla a riallacciare la relazione
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Arresti domiciliari e braccialetto elettronico a Sassari per un uomo ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex moglie.
Secondo le accuse l'uomo, al termine della relazione sentimentale, si sarebbe reso autore di una serie di condotte ossessive e persecutorie che, nelle sue intenzioni, avrebbero dovuto convincere l'ex compagna a riprendere la relazione sentimentale. Pochi giorni fa, nell'ultimo incontro, la persona, accusando la donna di averlo tradita, finiva con il minacciarla e aggredirla, causandole delle lesioni.
Le indagini compiute dalla squadra mobile della questura, hanno acquisito una serie di importanti elementi che dimostrerebbero la responsabilità dell’indagato. Sulla base di quanto raccolto dalla polizia di Stato il tribunale ha disposto la misura citata.