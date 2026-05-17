Il significato dei segnali verticali e orizzontali, i percorsi ciclopedonali, l’uso del telefonino, attraversare sulle strisce pedonali, l’importanza di indossare il casco e le cinture di sicurezza, i diversi tipi di veicoli e tanti altri temi e curiosità.

Gli agenti della polizia locale di Porto Torres sono saliti in cattedra e hanno tenuto lezioni speciali di educazione stradale agli alunni e alle alunne dell’istituto comprensivo 2 “Don Antonio Sanna”. Teoria e pratica si incontrano grazie all'iniziativa della Municipale che, dopo il briefing in aula magna, i ragazzi sono passati all'azione presso il Comando, utilizzando simulatori e strumenti tecnologici per imparare a muoversi responsabilmente in strada.

Teoria e pratica si incontrano grazie all'iniziativa della Polizia Locale di Porto Torres dedicata alle classi seconde e terze della scuola secondaria. Dopo il briefing in aula magna, i ragazzi sono passati all'azione presso il Comando, utilizzando simulatori e strumenti tecnologici per imparare a muoversi responsabilmente in strada.

L'educazione stradale ha assunto un ruolo fondamentale per gli studenti delle scuole e le lezioni della polizia locale assumono un duplice obiettivo: trasmettere conoscenze sulle regole della circolazione stradale anche con esempi pratici e confronti con bambini e ragazzi e dall’altro per contribuire alla formazione civica degli studenti, educandoli al rispetto delle norme, delle persone e degli spazi pubblici. Un elemento particolarmente significativo di questi incontri è il contatto diretto con gli agenti, che rappresentano una figura di riferimento concreta.

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