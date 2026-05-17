Il collegamento urbano tra Alghero e l’aeroporto di Fertilia, l'autobus "Alfa", torna al centro delle proteste. La Rsa Orsa Tpl Arst segnala le criticità del servizio, soprattutto con l’aumento dei voli e dei passeggeri nel periodo primaverile e estivo. Secondo il sindacato, la frequenza resta ferma a una corsa ogni ora, come nei mesi invernali, nonostante la crescita dei flussi aeroportuali.

Le lamentele arrivano dal personale viaggiante del deposito di Alghero: autobus sovraffollati, utenti costretti a restare a terra e servizi bis attivati solo quando possibile. Una situazione che, secondo Orsa, mette sotto pressione anche i conducenti, spesso costretti a richiedere personalmente rinforzi tramite cellulare. Il sindacato evidenzia che, quando il mezzo raggiunge la capienza massima, i passeggeri devono attendere la corsa successiva o un bus supplementare, con ritardi che possono pesare su chi deve raggiungere l’aeroporto per l’imbarco.

Da qui le richieste: un autobus aggiuntivo dedicato, una linea aeroportuale più efficiente con meno fermate urbane e tempi di percorrenza adeguati, soprattutto per le prime corse tra le 5 e le 6 del mattino. «Le criticità sono note da anni», sottolineano dal sindacato Orsa, sollecitando all’assessorato regionale ai Trasporti, al Comune di Alghero e, naturalmente, all’Arst, soluzioni strutturali per garantire un servizio più efficiente agli utenti e condizioni di lavoro più sostenibili per i conducenti.

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