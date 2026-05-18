Portati in canile comunale a Sassari i due pitbull che, nelle scorse settimane, hanno ucciso il cane, di nome Ciop, in una casa di campagna nella zona di ponte Brandinu. A trasferire gli animali gli agenti del Nucleo ambientale della polizia locale, coadiuvati dai veterinari della Asl.

La misura è stata presa al termine delle indagini e dopo aver raccolto testimonianze e aver esaminato dei video. I poliziotti si sono presentati nell’abitazione del proprietario dei cani, sui quali erano arrivate numerose segnalazioni e denunce per la loro aggressività.

L'uomo li ha consegnati dimostrandosi collaborativo. Gli animali saranno sottoposti, riferisce il Comune, a percorsi riabilitativi a cura di professionisti qualificati.

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