Successo per l’open Day nelle nuova sede dello Studio Pedagogico Polispecialistico EduPè, in via Volta 15, a Porto Torres. Un momento partecipato e significativo che ha visto la presenza di istituzioni locali, professionisti, associazioni, cooperative partner e famiglie del territorio, riuniti per conoscere i nuovi spazi e i servizi dedicati a bambini, ragazzi e famiglie.

La presidente di EduPè Maria Grazia Sias ha sottolineato l’importanza del lavoro di rete e della collaborazione tra realtà del territorio: «Se siamo riusciti a realizzare questo spazio è anche grazie alle associazioni, ai professionisti e alle cooperative con cui collaboriamo ogni giorno. Crediamo molto nel fare rete per rispondere in modo concreto ai bisogni delle famiglie, dei minori e dei ragazzi, apportando, ognuno nel suo piccolo, le proprie competenze per lavorare insieme verso un unico obiettivo: il benessere della comunità».

Nel corso della mattinata sono stati presentati gli ambienti del nuovo centro e l’équipe multidisciplinare composta da psicologa, psicomotricista, terapista e supervisore ABA e professionisti. L’Open Day è proseguito poi anche nel pomeriggio con uno spazio aperto alla cittadinanza per visitare il centro, conoscere le attività e incontrare gli operatori.

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