Porto Torres, voto a domicilio: domande in scadenzaEcco cosa deve fare chi vuole avvalersi del diritto di voto a domicilio
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Il Comune di Porto Torres attiva il voto a domicilio per gli elettori affetti da gravissime infermità. Le persone impossibilitate all’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche con l’ausilio del trasporto pubblico per disabili organizzato dal Comune, compresi i soggetti affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne lo spostamento da casa, sono ammessi al voto nella propria dimora.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, l’elettore deve far pervenire, entro lunedì 18 maggio, al sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicandone l’indirizzo completo.
Alla dichiarazione deve essere allegata una certificazione rilasciata dal funzionario medico designato dall’Asl, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio.