La Sardegna con l’immagine del campione Gigi Riva, un’opera in acciaio corten consegnata in dono al figlio, Nicola Riva. Il gesto è di Daniele Salis, artista turritano che ha voluto consegnare una delle sue tante creazioni in ricordo del mito del calcio, in occasione della terza edizione di "Un calcio al bullismo", la manifestazione di sport e solidarietà che si è tenuta a Porto Torres nel fine settimana.

L'iniziativa promossa dall’Associazione Gianni Fresu e patrocinata dal Comune di Porto Torres, ha offerto due giornate dedicate alla sensibilizzazione contro il bullismo, con il coinvolgimento attivo delle scuole e un’esperienza sportiva multidisciplinare aperta alla città.

In occasione del convegno di venerdì scorso, moderato dal giornalista sportivo Vittorio Sanna, è avvenuta la cerimonia di consegna dell'opera, realizzata da Salis con gli attrezzi del mestiere e il materiale pregiato dell’acciaio corten che distingue le sue creazioni, un omaggio al figlio del campione per testimoniare l'affetto e il ricordo di un uomo sportivo che resterà per sempre nel cuore dei sardi.

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