L’Amministrazione comunale di Ittiri interviene in merito alle notizie diffuse sul progetto di impianto di accumulo elettrochimico da 470 MW che si intende realizzare nel territorio comunale. Le preoccupazioni sono state espresse dai cittadini, dalle associazioni e dai rappresentanti del territorio.

L’amministrazione precisa che agli atti del Comune non risulta depositata alcuna documentazione progettuale relativa all’intervento in questione, né risulta pervenuta alcuna comunicazione formale di avvio del procedimento autorizzativo, sia esso nazionale o regionale. Inoltre alla fine del mese di marzo, è pervenuta al Comune una richiesta di confronto da parte della società proponente, finalizzata all’illustrazione dell’intervento ed alla definizione di eventuali misure compensative; contestualmente si comunicava che il 28 ottobre 2025 era stata presentata istanza presso il Mase per un progetto relativo alla realizzazione di un sistema di accumulo Bess denominato “Ittiri”, con potenza pari a 470,4 Mva, nonché delle relative opere di connessione alla rete, ricadenti nel Comune di Ittiri.

L’Amministrazione comunale ha ritenuto di non dare corso a tale confronto in questa fase, «proprio perché non risulta ancora formalmente avviato il procedimento autorizzativo e non è disponibile agli atti del Comune alcuna documentazione ufficiale inerente detto intervento».

Allo stato attuale, pertanto, per il progetto in questione non risulta pervenuta alcuna comunicazione all’Ente da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), che gestisce la procedura di Via a livello nazionale.

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