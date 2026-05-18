A circa venti giorni dall’appuntamento elettorale del 7 e 8 giugno, la sala conferenze del Museo del Porto di Porto Torres ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della lista “Sardegna Vera”, consolidando l'alleanza strategica all'interno del Polo identitario sardo, coalizione che unisce anche Sardegna al Centro 2020 e il "Partito sardo d'azione" sotto la guida della candidata sindaca Sara Dettori. Una presenza importante di sostenitori e alleati che hanno riempito la sala per assistere agli interventi dei singoli aspiranti consiglieri, 14 candidati tra ex e attuali amministratori, professionisti e giovani leve, una compagine che si schiera in prima linea alle prossime amministrative.

L’incontro è stato l’occasione per illustrare le linee programmatiche del gruppo e di presentare i singoli candidati. Al centro della proposta politica di "Sardegna Vera" emergono con forza la tutela dell'identità locale e la centralità del cittadino all'interno del dibattito politico. Durante la serata si sono susseguiti i contributi di diversi esponenti chiave della lista, fra cui l’ex presidente del consiglio, Carlo Cossu, coordinatore del gruppo, che ha aperto i lavori evidenziando la solidità e la coerenza del progetto identitario. Michele Bassu, consigliere comunale uscente, ha tracciato il bilancio dell'attività svolta, rivendicando le battaglie già affrontate per la comunità e, infine, - Marco Ballisai, Giada Solinas, Antonio Giordo, Francesca Cugurullo e Mosè Braghin, che hanno esposto le rispettive priorità programmatiche, spaziando dalle politiche sociali al commercio, ﬁno alle politiche giovanili e culturali. Nella lista anche Sara Paola Chen (nota Sara), Alessandra Leoni, Pietro Appicela, Giuliana Pitzanti, Nadia Fattacciu, Chiara Loi, Daniele Zirulia.

«La straordinaria risposta di pubblico di questa sera dimostra che Porto Torres chiede un cambiamento, vero, orgoglioso e radicato nei valori della nostra terra», ha dichiarato la candidata sindaca, Sara Dettori. «Con la lista "Sardegna Vera" e l'intera coalizione del Polo Identitario mettiamo in campo competenze, passione e un programma concreto per restituire alla nostra città il ruolo di primo piano che le spetta nel panorama del nord Sardegna».

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