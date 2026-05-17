Operazione decoro nel territorio comunale di Bono dove l’amministrazione, negli ultimi anni, ha investito nella riqualificazione del verde. Attualmente sono stati piantati circa 150 nuovi alberi (tra cui Peri da fiore, Cercis, Lagerstroemia, Paulownia e Jacaranda), scegliendo specie diverse per arricchire la biodiversità e la bellezza del territorio. Gli interventi hanno interessato le principali arterie del paese, da viale della Libertà e viale Italia, da via Manzoni e via Cesare Battisti, da via Logudoro e fino a Corso Angioy. Con l’obiettivo di tutelare i passanti sono stati abbattuti solo gli esemplari malati o pericolanti, eliminando le vecchie ceppaie (degli alberi abbattuti negli ultimi 15 anni) per rimpiazzarle quasi interamente con nuove alberature. Parallelamente, si sta intervenendo con lavori di manutenzione e sistemazione dei marciapiedi: molte zone risultavano infatti gravemente danneggiate e spaccate dalle radici dei precedenti alberi (Bagolari o Spaccapietra). Lavori essenziali per ripristinare il decoro urbano e, soprattutto, per garantire una circolazione pedonale sicura e senza barriere.

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