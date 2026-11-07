L’Unione dei Comuni del Coros ha appena bandito su InPA la selezione per la figura della Consigliera di Fiducia, organo monocratico che contribuisce insieme al Comitato Unico di garanzia (Cug) al benessere lavorativo all’interno della pubblica amministrazione in cui opera. La figura della Consigliera di Fiducia è prevista dalla Raccomandazione comunitaria "Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro" e dalla Convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violazione e delle molestie del mondo del lavoro (ratificata in Italia con la legge 4/2021. E’ una figura istituzionale che agisce in piena autonomia e orienta la propria attività garantendo le pari opportunità, il benessere organizzativo di chi lavora contrastando ogni forma di discriminazione e mobbing nei luoghi di lavoro. Inoltre, partecipa e suggerisce iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione in materia promosse dall'Amministrazione. La domanda può essere presentata esclusivamente tramite il Portale unico del reclutamento inPA. Il termine per partecipare alla selezione è fissato per le ore 12 del giorno lunedì 23 novembre 2026. La novità dell’attuale selezione riguarda la gestione associata della figura richiesta: secondo un accordo di cooperazione che vede eguali intenti governativi in merito al benessere nelle PA, la figura della consigliera di fiducia sarà un organo di riferimento sia dell’Unione dei Comuni del Coros che dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas. «Con la pubblicazione di questo bando per la nomina della Consigliera di Fiducia- sottolinea il Presidente dell’Unione Enrico Lobino- facciamo un passo fondamentale nel percorso di valorizzazione delle nostre risorse umane e di tutela della persona sul luogo di lavoro. Questa amministrazione, che per prima tra le Unioni sarde ha istituito la figura della Consigliera di fiducia, ha il dovere istituzionale non solo di garantire servizi efficienti al cittadino, ma anche di offrire a chi lavora al suo interno un ambiente sano, inclusivo e privo di qualsiasi forma di discriminazione. La Consigliera di Fiducia rappresenta una risorsa strategica irrinunciabile per la prevenzione del disagio organizzativo: una figura terza, autonoma e protetta dal segreto professionale, che si pone come punto di riferimento e spazio di ascolto sicuro».

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