Decoro urbano e spazi pubblici: a Martis iniziano i lavoriOttenuto un finanziamento di 200mila euro dalla Regione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Martis ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro dalla Regione Autonoma della Sardegna per riqualificare diverse aree e garantire il decoro urbano. Gli interventi, con i lavori già consegnati, prevedono all’ingresso da Chiaramonti-Nulvi la sistemazione dello spartitraffico, con installazione di una scritta identificativa monolitica e di punti luce e piantumazione di specie arboree e floreali. Nella stessa area e nell’ingresso da Laerru sono stati programmati i lavori per il posizionamento di dissuasori elettronici per il controllo della velocità. Nel corso Umberto è prevista la valorizzazione del verde mediante la collocazione di vasi con olivi. Nel centro Servizi del territorio, presso la ex scuola, si procederà con il completamento della pavimentazione architettonica e Il miglioramento della vicina scarpata, mentre in via Gallura il progetto prevede la sistemazione dei marciapiedi. Il decoro urbano e la sicurezza degli spazi pubblici restano centrali e trovano concretezza grazie a progetti diffusi.