Il Comune di Martis ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro dalla Regione Autonoma della Sardegna per riqualificare diverse aree e garantire il decoro urbano. Gli interventi, con i lavori già consegnati, prevedono all’ingresso da Chiaramonti-Nulvi la sistemazione dello spartitraffico, con installazione di una scritta identificativa monolitica e di punti luce e piantumazione di specie arboree e floreali. Nella stessa area e nell’ingresso da Laerru sono stati programmati i lavori per il posizionamento di dissuasori elettronici per il controllo della velocità. Nel corso Umberto è prevista la valorizzazione del verde mediante la collocazione di vasi con olivi. Nel centro Servizi del territorio, presso la ex scuola, si procederà con il completamento della pavimentazione architettonica e Il miglioramento della vicina scarpata, mentre in via Gallura il progetto prevede la sistemazione dei marciapiedi. Il decoro urbano e la sicurezza degli spazi pubblici restano centrali e trovano concretezza grazie a progetti diffusi.

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