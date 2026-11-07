Alghero, per Sa Segada in arrivo 100mila euro dalla RegioneFondi per la manutenzione straordinaria degli immobili della borgata
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Centomila euro dalla Regione per la manutenzione straordinaria degli immobili della borgata di Sa Segada. Il Comune di Alghero ha ricevuto venerdì 6 novembre lo schema di convenzione necessario per accedere al finanziamento, destinato a risolvere le criticità legate all’usura e al deterioramento delle strutture e a restituire alla comunità spazi più adeguati alle attività della borgata.
A darne notizia sono i consiglieri comunali di Europa Verde Giampietro Moro e Beatrice Podda, che esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto grazie all’impegno dell’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, anche coportavoce regionale del partito. Il finanziamento si inserisce, sottolineano i due esponenti di Europa Verde, nel quadro degli interventi promossi dall’assessorato regionale, tra cui i 3,3 milioni di euro destinati alle opere pubbliche ad Alghero attraverso il Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica e sociale, gli oltre 20 milioni per la viabilità provinciale della Città Metropolitana di Sassari e i 15 milioni per contrastare l’emergenza abitativa in Sardegna, con Alghero tra le città considerate prioritarie.
Moro e Podda ricordano inoltre gli stanziamenti regionali per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo nelle abitazioni e per il sistema idrico multisettoriale dell’Isola, evidenziando la continuità degli impegni assunti nei confronti del sindaco Raimondo Cacciotto e della città. Per Sa Segada resta ora da completare l’iter amministrativo: lo schema di convenzione dovrà essere compilato e firmato dagli uffici comunali, quindi restituito alla Regione per consentire lo sblocco delle risorse.