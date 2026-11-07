Un territorio produttivo può essere letto attraverso strumenti digitali sempre più evoluti. Ne è un esempio il geoportale del CIPSS – Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, uno strumento concreto di innovazione tecnologica, che integra dati, cartografia digitale e strumenti di analisi. Tanto da essere stato utilizzato come caso di studio nel workshop “C’è l’AI – Dai dati alle decisioni: strumenti di Intelligenza Artificiale per l’impresa”, che si è tenuto a Villa Mimosa, a Sassari. L’incontro, promosso dalla Sezione Information Technology di Confindustria Centro Nord Sardegna in collaborazione con NeMeA Sistemi, è stato dedicato alle applicazioni delle nuove tecnologie nei processi decisionali delle imprese e delle organizzazioni.

Moderno, accessibile e intuitivo, il geoportale del CIPSS, disponibile sul sito istituzionale del Consorzio, consente di consultare le informazioni relative alle aree produttive attraverso mappe digitali basate su tecnologie GIS e WebGIS. Consente di superare una lettura statica del territorio e di accedere a una rappresentazione dinamica e organizzata delle aree produttive, uno strumento che permette di visualizzare gli insediamenti, organizzare i dati territoriali e disporre di informazioni utili alla gestione e alla programmazione delle aree industriali.

«La digitalizzazione e l’innovazione rappresentano due direttrici strategiche sulle quali stiamo investendo con convinzione», spiega la presidente del Consorzio, Simona Fois. «Il nostro obiettivo è rendere il CIPSS un ente sempre più moderno, accessibile e vicino alle esigenze delle imprese, mettendo a disposizione strumenti capaci di semplificare l’accesso alle informazioni, favorire il dialogo e rendere più immediati ed efficaci i rapporti con gli imprenditori».

Nel corso del workshop è stata illustrata anche l’integrazione con Fascicolo Imprese, piattaforma di NeMeA che permette di organizzare e monitorare le informazioni relative alle aziende presenti nei diversi agglomerati, mettendo a disposizione dati e indicatori utili a comprenderne caratteristiche ed evoluzione.

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