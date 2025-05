Un totale di 2.000 piantate di viti colpite a Santa Maria Coghinas con un trattore agricolo, per 50.000 euro di danni. Come presunto autore del reato di danneggiamento, con l’aggravante dell’ingente danno patrimoniale, era finito a processo un cinquantanovenne di Sassari, tra l’altro conoscente delle due persone offese.

Sull’uomo pendeva l’accusa di aver abbattuto al suolo nel 2023, alla guida del mezzo, le piante, i relativi pali e tiranti di sostegno, l’impianto irriguo della vigna e due alberi di pero. Una devastazione sulla cui paternità però, come riferito in discussione ieri in tribunale a Sassari, dall’avvocato della difesa Marco Manelli, non esistevano prove a carico del suo assistito. Concetto anticipato dalla pm Ilaria Achenza che aveva sollecitato l’assoluzione in assenza di prove certe.

E nel pomeriggio di ieri la giudice Antonietta Crobu ha disposto l’assoluzione con formula piena per il sassarese.

© Riproduzione riservata