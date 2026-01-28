Famiglia assolta a Sassari dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Oggi in tribunale, e in sede di abbreviato, il gup Sergio De Luca ha disposto l'assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti di un 75enne e di due ultra40enni sassaresi, figli del primo.

Uno dei due, convivente della madre della parte offesa, era accusato di aver compiuto atti sessuali, anche completi, con una minore affetta da una condizione di inferiorità psico-fisica dal 2017 al 2023. Contestazioni simili rivolte al genitore e al fratello.

In discussione la pm Maria Paola Asara ha chiesto l'assoluzione con formula dubitativa ritenendo che non esistano prove a supporto delle accuse.

Gli avvocati della difesa, Elisabetta Udassi e Luigi Esposito, hanno chiesto l'assoluzione piena per i loro assistiti mentre Walter Pani, legale del Foro di Cagliari della parte civile, la condanna e una provvisionale da 30mila euro.

© Riproduzione riservata