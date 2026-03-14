Un master sulla gestione e sullo sviluppo delle imprese promosso da Confindustria Sardegna meridionale insieme alla Luiss rivolto a imprenditori e manager dell'Isola. Per ampliare le conoscenze e rafforzare le competenze. In cattedra docenti della Luiss ma anche imprenditori che raccontano esperienze concrete come Sergio Zuncheddu, editore del gruppo L'Unione Sarda e imprenditore nel settore delle costruzioni e del turismo.

Nella lezione-testimonianza ha ripercorso la sua storia. Dalla prima azienda avviata con tre milioni di vecchie lire sino alle attività di oggi, un gruppo di ampie dimensioni. Agli imprenditori e manager ha detto che la formazione è fondamentale perché «favorisce lo sviluppo dell'azienda e crea un circuito virtuoso di crescita per tutti. La cultura della formazione», ha chiarito, «è un valore aggiunto per il tessuto economico».

Da imprenditori e manager, impegnati nel ciclo lezioni, tante domande su questioni strettamente legate alla gestione delle aziende ma anche sulla sofferta congiuntura economica e sul passaggio generazionale delle creature imprenditoriali.

Nel video Andrea Porcu (direttore Confindustria Sardegna meridionale), Antonello Argiolas (presidente Confindustria Sardegna Meridionale) e l’editore del gruppo L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu.

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