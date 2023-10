Unire vecchie e nuove generazioni in un progetto dai contenuti sociali, educativi e sportivi.

Questo l'obiettivo di “Imparo da te”, presentato stamattina a Li Punti, borgata di Sassari, dai promotori di un'iniziativa che coinvolgerà bambini dai 6 ai 10 anni e gli anziani e che partirà il 6 novembre per concludersi il 31 maggio.

«È importante – spiega Antonio Piu, presidente della Cosmosassari, tra i partner del programma insieme a Centro Estivo Cosmosassari, Mondo delle Feste, Auser Li Punti, Studio18 A.P.S, comitato provinciale Endas Sardegna, Pro@positiva APS – recuperare determinati valori all'interno di una comunità e questo lo si può fare solo con dei processi e dei progetti condivisi».

“Imparo da te” nasce come doposcuola, articolato in 5 laboratori dal lunedì al venerdì, tra cui “L'attività ludico motoria e attività sportiva” o “Il laboratorio emozionale”, che si terranno negli spazi della parrocchia San Pio X e dell'Auser di Li Punti. Tra gli obiettivi, oltre al dialogo e all'apprendimento intergenerazionale, anche la possibilità di aiutare i bambini nello svolgimento dei compiti, in particolare nel weekend, sostenendo così i genitori nel conciliare tempo, lavoro e famiglia.

«Vogliamo far conoscere ai piccoli i vecchi valori – sostiene Davide Sorrentino, capofila del progetto con l'associazione sportiva Fit Evolution – e fare in modo che abbandonino per qualche ora i telefonini e la realtà virtuale».

