Sassari, 50mila euro per il nuovo look della fontana dei giardini pubbliciRealizzata nel XIX secolo la fontana rappresenta uno degli elementi identitari cittadini
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Cinquantamila euro per la fontana dei Giardini pubblici tra via Tavolara e via Coppino a Sassari. Li stanzia il Comune per «un intervento di manutenzione straordinaria che consenta il ripristino delle funzionalità idrauliche e il recupero del decoro architettonico complessivo».
Nei giorni scorsi la giunta, su proposta dell’assessorato all’Ambiente, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori sulla costruzione, da tempo priva di acqua e in stato di deterioramento.
Criticità dovute, si riferisce nella delibera dell’esecutivo, «a causa di una fessurazione del pavimento e di un cedimento della struttura». Realizzata nel XIX secolo la fontana rappresenta uno degli elementi identitari cittadini.