Gruppi elettrogeni in azione nel centro di Alghero dopo il blackout provocato dall'incendio della cabina di via Ambrogio Machin. Il gestore della rete ha installato diversi generatori nei punti più sensibili della città per garantire la continuità del servizio in attesa del ripristino definitivo dell'impianto. Uno dei più grandi è stato collocato a ridosso della Torre di Porta Terra. Impianti indispensabili per evitare nuovi stop all'energia, soprattutto nelle ore di massimo consumo, ma che stanno alimentando proteste tra residenti e operatori economici. Il rumore continuo dei motori, unito all'ingombro delle strutture, viene considerato l'ennesimo disagio di un'estate segnata dai continui blackout. Secondo le indicazioni dei tecnici, entro pochi giorni dovrebbe tornare operativa la cabina di via Ambrogio Machin, consentendo così la graduale rimozione dei generatori e il ritorno alla normalità.

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