È caccia al conducente dell'auto che, dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale all'ingresso di Alghero, si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso alle persone ferite.

Nell'impatto sono rimasti gravemente feriti marito e moglie, entrambi di Sassari, che viaggiavano in sella a una moto in direzione di Fertilia e sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto, alla rotatoria tra la Strada dei Due Mari, Maria Pia e via Burruni, uno degli snodi principali di accesso alla città. Per cause ancora in fase di accertamento, l'autovettura condotta da un uomo è entrata in collisione con la moto.

L'urto è stato molto violento e i due occupanti del mezzo a due ruote sono stati sbalzati sull'asfalto, riportando gravi lesioni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno disposto il trasferimento di entrambi i feriti in codice rosso all'ospedale di Sassari. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il conducente dell'auto non si sarebbe fermato dopo l'incidente e avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le ricerche per identificarlo e ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale di Alghero, coordinati dal comandante Salvatore Masala.

Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area, che potrebbero fornire elementi utili per risalire all'identità dell'automobilista e accertare le responsabilità dell'incidente.

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