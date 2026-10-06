Si sono rincontrati dopo quasi mezzo secolo di vita, tra i banchi di scuola, a Porto Torres, proprio lì dove si erano conosciuti nel 1978, nella classe prima elementare sezione H di Borgona, e da cui si erano lasciati nel 1983. Ieri mattina una reunion fatta di emozioni e di ricordi. Ben 33 alunni che, durante le lezioni dei bambini, sono ritornati in quell'aula dopo aver organizzato la rimpatriata sul gruppo di whatsapp, una chiamata che ha ottenuto subito una importante adesione, anche da quegli studenti che avevano lasciato l'Isola e sono giunti a Porto Torres da ogni parte d'Italia.

Figli di un'industria che non c'è più, i loro genitori avevano prestato braccia alla Sir, come carpentieri, saldatori e tecnici. Non un semplice incontro ma un ritorno a scuola con un progetto laboratoriale "Un viaggio nel tempo - la scuola negli anni '80", proposto da Eleonora Chighini in collaborazione con le insegnanti della IV C, che hanno condiviso un momento divertente con gli alunni di Borgona e la dirigente scolastica Anna Rita Pintadu.

I bambini hanno intervistato gli ex studenti, interrogandoli sui diversi aspetti della vita di allora, i comportamenti in aula, la maestra unica, la divisa dello scolaro, ma anche gli strumenti didattici, il sussidiario, i vecchi quaderni, i giocattoli datati di quel periodo, i commodore 64, il corriere dei piccoli.

Un ritorno al passato, in cui è emerso l'amore per la terra d'origine, la voglia di ritrovarsi e di raccontarsi, una storia di un'amicizia profonda fatta di piccole cose ma che il tempo ha mantenuto salda attraverso un legame costruito nelle strade, nel dopo scuola, quando la socialità era diversa. Gli ex studenti hanno chiesto ai bambini di imitarli in questa esperienza che ha permesso loro di ritrovarsi dopo così tanto tempo.

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