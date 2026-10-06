Protesta del Consipe il prossimo 28 ottobre davanti al carcere sassarese di Bancali. Il sindacato di polizia penitenziaria conferma il sit-in, annunciato in precedenza, ribadendo il “clima di profonda esasperazione” nella struttura e di aver ricevuto risposte solo parziali e tardive dalla Direzione dell’istituto, su temi, tra gli altri, come gestione degli eventi critici e in merito a carenze di organico legate a specifiche figure professionali. “Il personale assegnato ai reparti detentivi- è la denuncia- si trova spesso da solo a dover gestire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e per l'incolumità fisica degli stessi agenti”. Nel comunicato del Consipe, il segretario nazionale, Roberto Melis, accusa di inerzia il Provveditorato regionale della Sardegna e riferisce "che non è tollerabile che gli accordi contrattuali vengano degradati a meri orpelli burocratici”.

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