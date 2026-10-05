Chiaramonti presenta le sue bellezze in occasione di Monumenti Aperti, in programma nelle giornate del 10 e 11 ottobre. Sabato e domenica i visitatori potranno andare alla scoperta dedicate del patrimonio di Chiaramonti e della Sardegna, tra storia, archeologia, arte, lingua sarda, musica e tradizioni.

Sabato la cerimonia di premiazione della I edizione del Premio Letterario in Lingua Sarda, istituito dal Comune con l’associazione Contos, e presentazione del volume dei racconti vincitori. Dalle 10, presso il Centro Culturale C. Carru, il laboratorio antiche tecniche di fusione del bronzo. Alle 16.30 apertura della Mostra: un viaggio nella storia e nelle nostre tradizioni. Evento targato Andrea Loddo. La mostra è realizzata in collaborazione con Agenzia Forestas, presso il Centro Sociale di Via Brigata Sassari.

La chiesa campestre di Santa Maria de Orria Pithinna sarà inserita nel circuito della manifestazione “Giornate del Romanico in Sardegna”. Un’iniziativa della Fondazione Sardegna del Romanico. Domenica visita ai monumenti e ai luoghi di interesse del territorio, con servizio navetta disponibile da piazza Repubblica per le visite ai siti fuori dal centro abitato.

Alle 9.30 riapre la Mostra, fino alle 17:30: ricostruzioni, costumi, armi, oggetti e vita quotidiana. Esibizioni del Coro Tzaramonte e del Coro Doria, diretti dal Maestro Salvatore Moraccini, e del gruppo Vilsait, con Mostra “Fainas e Trastos” presso la Casa Comunale in via XX settembre. Laboratorio sulla preparazione tradizionale della porchetta e assaggi. Il grande concerto ai Giardini Pubblici con musica e intrattenimento con Claudia Pinna e Alessandro Pinna.

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