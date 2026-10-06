Incidente mortale sulla strada per Ittiri stamattina a Sassari. A perdere la vita è stata una donna sassarese di 52 anni. Dopo l’allarme, è intervenuto il personale del 118 che ha provato a rianimare la conducente, purtroppo senza successo. Sul posto anche la polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era alla guida di una Fiat Stilo e per circostanze da accertare avrebbe perso il controllo, finendo nell’altra corsia dove si trovavano alcune macchine ferme, tra cui una Nissan guidata da un 70enne. Quest’ultimo, dopo lo scontro, è rimasto ferito ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata.

- Notizia in aggiornamento -

© Riproduzione riservata