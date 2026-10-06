Intervento di restauro per la basilica di Nostra Signora del Regno nel comune di Ardara. Con un finanziamento di 500mila euro il prezioso monumento potrà essere riqualificato e sottoposto ad una serie di interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza.

Dopo gli ultimi eventi religiosi che l’hanno vista protagonista, da oggi la chiesa sarà interessata dai lavori di rifacimento delle facciate, temporaneamente coperte dai ponteggi. Di comune accordo con tutti i soggetti coinvolti in questo restauro, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Dui, ha chiesto e ottenuto che la chiesa rimanga aperta durante l'esecuzione di questi lavori, ormai urgenti e non più rimandabili.I fondi stanziati serviranno per ripulire le facciate, rifare il manto di copertura e eliminare le infiltrazioni sul campanile.

«Sono certo che questi interventi ci restituiranno la nostra grande bellezza in tutta la sua essenza», ha detto il primo cittadino. Un piano di recupero urgente per evitare ulteriori crepe e infiltrazioni che potrebbero compromettere la struttura della Basilica.

© Riproduzione riservata