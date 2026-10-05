Selezione Aspal per i cantieri del patrimonio boschivo nel comune di Porto Torres. Sono aperte le candidature per 5 operai qualificati, come previsto dall’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro che ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di personale a tempo determinato da impiegare nei cantieri per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo del Comune turritano.

Sono previste 5 assunzioni di operai qualificati – agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, coltivazioni di fiori e piante ornamentali. Le candidature possono essere presentate dal 2 ottobre fino alle ore 14 di giovedì 8 ottobre. L’avviso è rivolto a persone disoccupate, con Did – Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, iscritte al Centro per l’Impiego di Sassari e in possesso della qualifica professionale richiesta.

Hanno priorità i candidati residenti e domiciliati nel Comune di Porto Torres. Possono partecipare anche i non residenti domiciliati nel Comune, che saranno collocati in graduatoria in subordine rispetto ai residenti.La candidatura deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale Sardegna Lavoro, accedendo alla propria area personale previa autenticazione.

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