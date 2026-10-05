Disagi a Perfugas per un guasto nella condotta idrica di via Lamarmora, a pochi passi dal centro urbano. Un problema che ha costretto a provvedere all'interruzione della erogazione dell'acqua e al blocco dell'intero sistema idrico del paese. Sono in corso gli interventi delle squadre di Abbanoa. I tecnici del pronto intervento della società sono al lavoro nel Comune per eseguire lavori di riparazione sulla rete idrica di via Lamarmora, per cui si renderà necessario interrompere il flusso idrico dal serbatoio alto. Pertanto, fino al completamento dei lavori, potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni nella zona alta del Comune di Perfugas. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione della riparazione. I tecnici del Gestore unico faranno di tutto per contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo.

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