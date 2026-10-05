Due giornate dedicate al Forum della Carta Europea per lo sviluppo sostenibile Cets 1 e 2, il sistema di certificazione che le aree protette del Nord Ovest della Sardegna hanno intrapreso, seguendo l’esempio del Parco nazionale dell’Asinara. L’iniziativa è in programma il 7 ottobre alle 9.30, presso la sede istituzionale dell’ente Parco Asinara e il 13 ottobre, alla stessa ora presso la sede del Parco regionale di Porto Conte. Durante l’incontro verrà presentato lo stato di avanzamento della Strategia e del Piano delle azioni (2025-2029) e il disciplinare integrativo per le attività in tutta l’area del Nord Ovest Sardegna.

Dopo l’introduzione dell’argomento da parte del presidente del Parco, Gianluca Mureddu e del direttore Vittorio Gazale, sono previsti interventi di tecnici, amministratori, operatori economici e dei diversi portatori di interesse del territorio. Nel corso dei lavori verranno consegnate le nuove certificazione della carta Cets e del Marchio di qualità. Nella giornata del 7 ottobre ci si concentrerà in particolare sui flussi dei visitatori durante la stagione 2026, mentre il 13 si affronterà il piano del marketing e le nuove azioni da approvare per il piano.

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