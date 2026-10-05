Primo via libera per l’attivazione a Calangianus di un nuovo corso serale rivolto agli adulti nel settore dei servizi sanitari e dell’assistenza sociale. Questa mattina la Conferenza Provinciale Scolastica ha approvato all’unanimità la proposta presentata dall’Istituto Tecnico “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania, che prevede l’apertura del percorso formativo nel plesso dell’ex IPIA. Si tratta dell’indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”, pensato in particolare per chi lavora, per chi ha interrotto gli studi e per quanti intendono conseguire una nuova qualificazione senza doversi spostare verso centri lontani.

«Una proposta che guarda concretamente alle esigenze del territorio, offrendo nuove opportunità di formazione, qualificazione professionale e crescita a tanti adulti che desiderano rimettersi in gioco e acquisire nuove competenze», ha sostenuto durante la conferenza il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri. A sostegno della richiesta è stata richiamata anche la crescente necessità, nel territorio, di figure preparate nei servizi sanitari, assistenziali e sociali, domanda collegata anche all’invecchiamento della popolazione e al conseguente aumento delle esigenze di assistenza alla persona.

L’approvazione di questa mattina non conclude però l’iter. La proposta sarà ora sottoposta al Consiglio Provinciale e successivamente alla Regione Sardegna, alla quale compete il provvedimento definitivo necessario per l’avvio del corso. «Ora attendiamo con fiducia la decisione della Regione Sardegna, ultimo passaggio per poter rendere concreto questo progetto», ha affermato Albieri.

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