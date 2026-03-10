Guasto al Coghinas 2: Castelsardo resta all’asciutto per 3 giorniAbbanoa ha predisposto un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi
I lavori di riparazione della condotta del Coghinas II determineranno, a causa dell’importante entità del guasto, un prolungamento dei tempi di ripristino e a subire i maggiori disagi sarà la comunità di Castelsardo.
In base allo stato attuale i lavori di riparazione, la cui durata era stata inizialmente stimata in 36 ore, dovranno proseguire per ulteriori 36 ore. L’esercizio dell’acquedotto resterà quindi sospeso fino alle ore 12 di giovedì 12 marzo.
Enas ha informato il Comune che sono già in corso le operazioni per attivare l'approvvigionamento emergenziale tramite l'acquedotto Coghinas 1, previsto per la mattinata di domani, mercoledì11 marzo.
Se i lavori dovessero terminare in anticipo, l'erogazione verrà ripristinata immediatamente senza attendere la scadenza prefissata.
Abbanoa ha predisposto un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi, dell’approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la distribuzione di acqua potabile negli impianti interessati.