Investigatori impegnati in tutta l'isola per dare la caccia al commando che venerdì ha assaltato la sede Mondiapol, alle porte di Sassari.

Si cerca nell'hinterland del capoluogo turritano, ispezionando casolari e fabbricati industriali dove la banda potrebbe essersi rifugiata momentaneamente in attesa del momento ideale per far perdere le tracce definitivamente.

Il Sindacato della Polizia Siulp, attraverso il segretario provinciale Massimiliano Pala, auspica una risposta incisiva da parte dei vertici del Ministero dell'Interno,con il trasferimento di agenti nella Questura di Sassari.

Intanto in servizio da oggi il personale inviato come da prassi per un rinforzo durante il periodo estivo.

