Chiusura con un'accoppiata inedita per il 27° Festival Abbabula: domani a Sassari in piazza Moretti con inizio alle 20.30 concerto del cantautore e pianista Raphael Gualazzi insieme all'orchestra dell'ente Marialisa de Carolis.

Insieme a Raphael Gualazzi anche la sua band ufficiale, composta con Anders Ulrich al contrabbasso, Gianluca Nanni alla batteria e Danilo Rossi - ospite speciale già prima viola del Teatro alla Scala di Milano - alla viola solista. La direzione dell’orchestra e gli arrangiamenti saranno affidati al maestro Stefano Nanni, musicista e direttore d’orchestra tra i più versatili della scena italiana. Una formazione di altissimo livello che promette di trasformare ogni nota in un’esperienza a sé stante.

Si tratta di una co-produzione con il Festival Dromos e infatti giovedì sera il concerto sarà replicato a Neoneli.

La direttrice artistica del Festival Abbabula, Barbara Vargiu: “Questa produzione originale, realizzata mettendo in connessione una importante realtà locale come l’Orchestra De Carolis ed uno degli artisti italiani più interessanti e significativi come Raphael Gualazzi ci sembra la chiusura migliore per questa edizione del festival Abbabula, edizione che oltre ad abbracciare più generazioni e tipologie di ascoltatori e appassionati, ha visto il ritorno a Sassari del festival, la conferma su Alghero e la nascita di una nuova collaborazione con Sennori”.

© Riproduzione riservata