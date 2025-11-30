L’Unione dei Comuni del Coros lancia l’allarme sui disservizi legati al mancato ritiro della plastica. Sabato 29 è toccato al Comune di Cheremule dove la società Formula Ambiente, incaricata del servizio di igiene urbana, ha comunicato che, a causa della chiusura dell’impianto di Tergu dove è conferita la plastica, la raccolta non sarebbe stata effettuata. Impossibile conferire anche in altri impianti.

La criticità ha colpito anche il paese di Osilo. Qui da martedì 2 dicembre a data da stabilire, considerata la crisi che sta interessando gli impianti di riciclo, l'ordinaria raccolta della plastica e delle lattine probabilmente non verrà garantita né tramite il servizio porta a porta né nei centri di conferimento.

A comunicarlo è l'Unione dei Comuni, assicurando tempestivi aggiornamenti. Le difficoltà sono legate alla produzione della plastica, ritenuta troppo costosa rispetto all'acquisto della plastica vergine, pertanto i riciclatori hanno scelto di sospendere e, in alcuni casi, interrompere il ritiro dai Centri di selezione, una criticità che potrebbe comportare il blocco della raccolta in diversi comuni.

