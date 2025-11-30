l’incidente
30 novembre 2025 alle 19:28aggiornato il 30 novembre 2025 alle 19:30
Sassari, in auto contro un pullman pieno di boyscout: 77enne in RianimazioneL’uomo, soccorso dal 118, è stato portato al pronto soccorso in codice rosso
Grave incidente stasera sulla statale 291 della Nurra, vicino alla borgata della Landrigga, nel comune di Sassari.
Un 77enne si trova in Rianimazione dopo essere andato a sbattere in auto contro un pullman al cui interno vi erano dei boyscout.
L’uomo, soccorso dal 118, ha riportato un politrauma ed è stato condotto al pronto soccorso in codice rosso.
