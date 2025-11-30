Grave incidente stasera sulla statale 291 della Nurra, vicino alla borgata della Landrigga, nel comune di Sassari.

Un 77enne si trova in Rianimazione dopo essere andato a sbattere in auto contro un pullman al cui interno vi erano dei boyscout.

L’uomo, soccorso dal 118, ha riportato un politrauma ed è stato condotto al pronto soccorso in codice rosso.

