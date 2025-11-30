L’evento Promemoria Auschwitz si rivive anche con la restituzione delle esperienze vissute dalle nuove generazioni che hanno visto da vicino i luoghi della storia e della memoria.

Giovedì 4 dicembre alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale di Sennori, si assiste al racconto delle esperienze vissute da ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni, che hanno partecipato alle scorse edizioni del progetto “Promemoria Auschwitz”.

Sarà anche l’occasione, per chi vuole partecipare all’edizione 2026, di ascoltare chi, a febbraio 2025 e negli scorsi anni, ha affrontato il viaggio dall’Italia alla Polonia e all’ex campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, un percorso toccante che inevitabilmente ha fatto riflettere i partecipanti sulla storia e sull’importanza del “fare memoria”, dopo cui è impossibile restare indifferenti.

Perché da quel treno non si scende mai. Il nuovo bando per partecipare scade alle 23.59 del 7 dicembre prossimo. Le adesioni si raccolgono tramite modulo online. Il Comune di Sennori mette a disposizione 10 borse. L’iniziativa è organizzata da Deina @rizes Pietro Sassu, Biblioteca Comunale Sennori, Comune di Sennori, Comes-Cooperativa Mediateche Sarde e Arci Nord Sardegna.

