«Grazie a una progettualità che parte da inizio mandato la Città di Castelsardo si è aggiudicata altri due finanziamenti di 2,5 milioni di euro, dopo la somma di 500mila euro per riqualificare le reti di drenaggio nell’ambito di vari bandi regionali per opere e infrastrutture pubbliche. I due bandi vinti si riferiscono a progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili con finanziamento concesso di 1 milione di euro; interventi nella viabilità di interesse locale con finanziamento concesso di 1,5milioni di euro. Si tratta di un ulteriore segnale del fatto che stiamo andando nella giusta direzione», ha commentato la sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto.

La realizzazione di un percorso ciclabile nel territorio di Castelsardo: il primo tratto ha origine dal centro abitato di Lu Bagnu, nell’intersezione fra corso Italia e via delle Terme Romane per un tratto pianeggiante, e si sviluppa su strada asfaltata delimitata dai marciapiedi, per i primi metri il tracciato stradale fiancheggia lo sviluppo del Riu di Lu Bagnu. Poi prosegue con un attraversamento verso via Oslo, sempre su strada asfaltata delimitata dai marciapiedi, e si inserisce lungo la strada sterrata comunale esistente, che dal limite urbano di Lu Bagnu attraversa l’agro fino al ricongiungimento con la strada provinciale che, dall’intersezione con la sp13M si innesta alla statale 200 percorrendo l’area industriale e attestandosi al porto di Castelsardo, il secondo tratto ha origine dal limite orientale del centro abitato di Castelsardo, a partire dalla via Sedini su strada asfaltata esistente in un tratto pianeggiante, e si innesta sul tratto di viabilità sterrata che attraversa la località La Ventola, arrivando alla chiesa dello “ Spiritu Santu “con pendenze più accentuate, fino al ricongiungimento con la statale 134.

«La mobilità ciclistica ha indubbi vantaggi, non solo dal punto di vista salutare ma ha anche aspetti socio – culturali. Il mondo delle due ruote è in forte espansione e come amministrazione comunale vogliamo dare tutto il nostro apporto con lo scopo di sviluppare ulteriori piste ciclabili permettendo ai cittadini castellanesi di muoversi in lungo e in largo nel territorio», ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Christian Speziga.

Interventi di miglioramento della viabilità interna riguardano la sicurezza stradale, manutenzione straordinaria della viabilità esistente, messa in sicurezza delle infrastrutture, adeguamento e potenziamento degli spazi viari (carreggiata, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi) messa in sicurezza di intersezioni e opere d’arte stradalidellevie Lazio; S. Antonio; Marina; Colombo.

Sono interventi al fine di garantire una maggiore sicurezza della viabilità, sia veicolare che pedonale, e migliorare la funzionalità e la qualità delle aree di sosta, rifacimento del manto stradale nei tratti ammalorati, adeguamento e ampliamento dei marciapiedi, assicurando una larghezza minima conforme alle normative sull’accessibilità e impiego di pavimentazioni antisdrucciolo.

«Rinnovo e potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, è previsto un miglioramento del sistema di drenaggio urbano, con pulizia, ripristino o sostituzione di caditoie, griglie e condotte, e adeguamento delle pendenze per evitare ristagni, vi sarà coordinamento con eventuali sottoservizi per ridurre la necessità di manomissioni future, pianificando gli interventi in modo integrato, la predisposizione di misure per ridurre disagi a cittadini e attività durante i lavori», ha concluso Christian Speziga.

© Riproduzione riservata