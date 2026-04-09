"Quo vadis Sardinna?", a Porto Torres il film di Antoni CònzuPastori, agricoltori ed ex lavoratori raccontano in prima persona un'isola che ha già pagato prezzi alti in nome dello sviluppo
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Si intitola "Quo Vadis, Sardinna?" il documentario di Antoni Cònzu che verrà trasmesso a Porto Torres venerdì 10 aprile alle 18 nella sala congressi Filippo Canu. Un film che affronta uno dei temi più attuali e complessi per la Sardegna: il rapporto tra sviluppo energetico, territorio e comunità.
L'iniziativa è promossa da Gavino Bigella, Fabrizio Battino e Manuel Pirino, con la collaborazione di Cristiano Sabino, e gode del patrocinio del Comune di Porto Torres. Il film percorre l'isola — dalla Nurra al Sulcis, dalla Barbagia al Campidano — documentando le conseguenze di scelte energetiche e industriali che nel tempo hanno inciso profondamente sul territorio e sulle comunità locali.
Pastori, agricoltori ed ex lavoratori raccontano in prima persona un'isola che ha già pagato prezzi alti in nome dello sviluppo, e che oggi si trova nuovamente a fare i conti con grandi trasformazioni del suo paesaggio e della sua economia.
Argomenti affrontati con serietà, con dati e con competenza — lontano dai facili slogan, vicino alle esigenze reali delle persone che vivono e lavorano in questa terra.