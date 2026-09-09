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09 settembre 2026 alle 08:50
Migranti, non si fermano gli sbarchi: sessanta arrivi in un giornoSono arrivati tra Sant’Antioco, Porto Pino e Cagliari
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Proseguono senza sosta gli arrivi di migranti provenienti dal nord Africa in Sardegna.
Nelle coste del sud dell’Isola nelle ultime ore si sono registrati diversi arrivi: sessanta persone, arrivate a bordo di piccole imbarcazioni, sono state intercettate nel Sulcis precisamente tra Sant’Antioco e Porto Pino, e Cagliari.
Qui 23 stranieri sono sbarcati al Porto Canale presi in consegna da una motovedetta della Guardia di finanza.
(Unioneonline/A.D.)
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