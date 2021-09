"Siamo qui per denunciare che la repressione del movimento indipendentista continua e che è necessaria più che mai un’amnistia per risolvere questa situazione. Il popolo catalano ha il diritto di decidere il suo futuro e il suo diritto all’autodeterminazione passa da un referendum di indipendenza".

Sono le parole pronunciate dal presidente della Generalitat catalana, Pere Aragones, arrivato ad Alghero, "per dare supporto” a Carles Puigdemont, il suo predecessore alla guida del governo regionale di Barcellona, arrestato all’aeroporto di Alghero in virtù di un mandato europeo spiccato su richiesta della Spagna (che lo accusa di responsabilità nel “tentativo di secessione” in occasione del referendum 2017) e poi rilasciato.

"Siamo felici per la sua libertà, che però non è completa”, ha detto ancora Aragones, in una conferenza stampa organizzata con il sindaco Conoci e lo stesso Puigdemont. Aggiungendo: “Sarà infatti libertà completa per lui e gli altri esiliati solo quando verranno ritirate tutte la accuse e verrà ristabilito un clima di tranquillità, come chiesto anche dal Parlamento e dal Consiglio d'Europa”.

Aragones ha poi ringraziato la Sardegna e Alghero, assicurando che "in momenti di bisogno anche il governo catalano ci sarà per Alghero”.

Dal canto proprio Puigdemont ha annunciato: “Continuerò a viaggiare, sono state ore difficili ma questo intento di fermarmi non vincerà. La lotta per la libertà continua e continuerà".

"Vogliamo un'Europa in cui la libertà d'espressione e il diritto all'autodeterminazione siano dei pilastri fondamentali. In meno di 24 ore il tribunale di Sassari ha confermato che noi abbiamo ragione e che ha torto la Spagna, che non rispetta i diritti politici", ha concluso infine l'ex presidente catalano, spiegando che lunedì partirà alla volta del Belgio. Il giudice della Corte d’Appello sassarese non ha preso infatti nei suoi confronti misure cautelari né restrittive, lasciandolo “libero di andare”, nonostante il 4 ottobre, proprio a Sassari, sia in programma l’udienza per la sua estradizione in Spagna.

(Unioneonline/l.f.)

