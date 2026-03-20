Stesso nome uguale progetto: Ardara si unisce all’Ardara irlandese, un gemellaggio tra le due isole di Sardegna e Irlanda grazie al finanziamento approvato e ammesso a finanziamento dalla Commissione europea intitolato “Ardara² – Two Lands, One European Vision” (Ardara-due terre, stessa visione europea), presentato nell’ambito del bando Cerv-2025-Citizens-Town-TT.

Un gemellaggio tra enti che vede due isole incontrarsi. L'Ardara irlandese è situata a nord-ovest, nella provincia dell'Ulster e, più precisamente, nella contea del Donegal. Quest'ultima è considerata una delle zone più selvagge e remote dell'isola, rinomata per i paesaggi costieri, le scogliere e la sua proverbiale cultura gaelica.

«Il nostro progetto prevede la realizzazione di un percorso di gemellaggio tra le due comunità con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra territori rurali europei, - spiega il sindaco Francesco Dui – e promuovere la partecipazione civica, valorizzare il patrimonio culturale locale come strumento di dialogo e identità europea».

Il Comune di Ardara presto si attiverà per coinvolgere i cittadini che vorranno essere parte dell'iniziativa. Il progetto è stato redatto con la collaborazione di Focus Europe.

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