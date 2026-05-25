L’auto di un’agente della polizia locale di Alghero, parcheggiata per strada, è stata imbrattata con della salsa di pomodoro.

Sull’episodio, che si pensa di una sorta di intimidazione, un avvertimento legato all’attività della vigilessa, indaga il Comando della polizia locale, che cerca di risalire al responsabile anche con l’aiuto delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona.

«La mia vicinanza e quella dell’intera amministrazione», è il commento del sindaco Raimondo Cacciotto. «Indossare una divisa e far rispettare le regole non è mai semplice, chi opera quotidianamente al servizio della comunità affronta spesso situazioni complesse, tensioni e responsabilità importanti, ma questo non può mai giustificare gesti intimidatori o atti di inciviltà», afferma il primo cittadino.

Parole di incoraggiamento anche dal comandante della polizia locale, Salvatore Masala: «La collega svolge il proprio lavoro con serietà, abnegazione e autentico spirito di corpo. Lo fa nell'interesse dell'intera comunità, ma anche perché crede profondamente nel valore del proprio servizio. Il suo entusiasmo è contagioso e non permetterò a nessuno di spegnere questa luce. Chi pensa di intimidirci sbaglia profondamente: gesti come questo non fanno altro che rafforzare in noi il senso del dovere, della legalità e dell'appartenenza al Corpo».

(Unioneonline)

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