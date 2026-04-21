Processione dei Martiri Turritani: i simulacri esposti nella piazza Corazzata RomaIl tradizionale percorso cambia a causa della indisponibilità della chiesetta di San Gavino a Mare
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La tradizionale processione dei Martiri Turritani, il cuore della Festha Manna a Porto Torres, subisce una variazione nella celebrazione, in programma il prossimo 3 maggio. I simulacri lignei dei Santi Gavino, Proto e Gianuario, verranno accompagnati, al termine della santa messa che avrà luogo alle 18 presso la basilica di San Gavino, presso il piazzale dei Caduti della Corazzata Roma, dove a causa della indisponibilità della chiesetta di San Gavino a Mare, verranno esposti ai fedeli fino al ritorno nella chiesa romanica.
I lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza in corso nell’ipogeo di Balai Vicino impedisce la collocazione delle statue dei Martiri Turritani, che verranno traslati nel giorno della Pentecoste, e riportati nella basilica, un cammino di fede che coinvolge centinaia di fedeli. Grazie alla disponibilità di monsignor Salvatore Masia, parroco della chiesa millenaria di San Gavino, si rispetterà il rito religioso attraverso un percorso che partirà dall’Atrio metropoli, per attraversare via Sassari e via Balai. Pertanto il comando della Polizia locale ha disposto la sospensione temporanea della circolazione nelle strade interessate dall’itinerario della processione, dalla basilica alla piazza dei Caduti della Corazzata Roma.