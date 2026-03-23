Operazioni di pulizia in corso lungo il litorale di Alghero in vista della stagione turistica.

I mezzi meccanici stanno intervenendo sulle spiagge urbane, per spostare la posidonia in esubero, ma secondo il presidente della commissione Ambiente, con modalità particolarmente invasive.

«La spiaggia è un bene comune e ogni intervento deve essere condiviso e comunicato con la massima trasparenza», sottolinea Christian Mulas, evidenziando come l’utilizzo di mezzi pesanti, anche in acqua, stia sollevando interrogativi tra cittadini e operatori. Malumori anche per il mancato coinvolgimento della Commissione Ambiente.

«È grave che scelte così rilevanti vengano prese senza confronto istituzionale. La gestione della posidonia e degli arenili richiede competenza, visione e partecipazione», ricorda Mulas.

Per questo motivo è stata annunciata la convocazione di una Commissione dedicata, aperta ad associazioni ambientaliste, esperti, Università e operatori del settore, con l’obiettivo di valutare soluzioni meno impattanti e più sostenibili.





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