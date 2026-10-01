Si è avvicinato all’abitazione della madre nonostante il divieto imposto dall'Autorità giudiziaria. Sono stati i carabinieri della radiomobile della compagnia di Porto Torres, nella notte di martedì, ad intervenire in via Ettore Sacchi, poco distante dal centro cittadino, dove un uomo aveva violato il provvedimento di allontanamento e il divieto di avvicinamento nei confronti della madre.

La donna, spaventata dall’uomo che ha cercato di forzare l’ingresso sua casa contro la sua volontà colpendo ripetutamente la porta di ingresso con calci, è riuscita ad allarmare i carabinieri tramite suo nipote. I militari intervenuti sul posto hanno bloccato l’individuo, arrestato, in arresto in flagranza di reato, mentre infieriva contro il portone col rischio di che la situazione potesse degenerare.

Trasferito nella caserma di via Antonelli, l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Bancali. Mercoledì la convalida dell’arresto con rito direttissimo.

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