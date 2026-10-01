Il nuovo servizio di trasporto pubblico locale di Sorso e Sennori compie un altro passo nel suo percorso di avvio e consolidamento. Dopo la prima fase partita il 1° luglio, con l’entrata in esercizio delle due linee circolari e l’avvio del collegamento tra i due centri, il servizio invernale apre ora una nuova fase e avvicina il TPL Sorso-Sennori alla piena operatività. La novità riguarda in particolare il sistema di bigliettazione. A seguito dell’aggiornamento dei sistemi informatici aziendali dell’ATP sono disponibili da oggi gli abbonamenti mensili e annuali con tariffazione agevolata per studenti e per gli utenti che hanno già compiuto 65 anni, acquistabili in formato digitale attraverso l’App “ATP Sassari”. Si aggiunge così un ulteriore tassello al percorso avviato nei mesi scorsi con l’attivazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale. Un progetto nato dalla collaborazione tra i Comuni di Sorso e Sennori, ATP e Regione Autonoma della Sardegna per offrire un sistema di mobilità capace di rispondere alle esigenze quotidiane di chi si sposta tra i due centri e al loro interno. Per acquistare gli abbonamenti è necessario scaricare l’App “ATP Sassari” sul proprio smartphone e creare un account personale seguendo le istruzioni. Per gli studenti è previsto inoltre un accreditamento preliminare, che può essere effettuato direttamente attraverso l’App oppure dal sito aziendale. Per quanto riguarda gli studenti, l’abbonamento mensile, acquistabile da oggi, ha un costo di 3,40 euro per chi ha meno di 28 anni e un Isee pari o inferiore a 25.500 euro, e di 6,80 euro per chi ha meno di 28 anni con Isee superiore a 25.500 euro o senza presentazione dell’Isee. Per gli studenti di età compresa tra i 28 anni e i 36 anni non compiuti il costo mensile è invece di 17 euro. L’abbonamento annuale studenti, valido da settembre 2026 ad agosto 2027 e acquistabile entro il 31 dicembre 2026, ha un costo di 29 euro per gli studenti con meno di 28 anni e Isee pari o inferiore a 25.500 euro e di 58 euro per quelli, sempre di età inferiore ai 28 anni, con ISEE superiore a 25.500 euro o senza presentazione dell’ISEE. Per gli studenti nella fascia di età compresa tra i 28 anni e i 36 anni non compiuti la tariffa annuale è di 145 euro. Per gli utenti che hanno già compiuto 65 anni sono invece disponibili l’abbonamento mensile al costo di 13,50 euro e quello annuale al costo di 113 euro. L’abbonamento mensile per gli utenti che hanno già compiuto 65 anni prossimamente sarà disponibile anche in modalità cartacea. Un’ulteriore novità riguarderà successivamente l’estensione della gratuità sui servizi di trasporto pubblico locale terrestre di linea per tutti i ragazzi fino al compimento dei 14 anni. L’agevolazione sarà attuata attraverso la modifica delle direttive del nuovo Sistema tariffario regionale; prima dell’entrata in vigore la Regione definirà con le aziende di trasporto le modalità tecnico-operative. Fino a quel momento resta valida la disciplina vigente, che prevede la gratuità per i bambini di età inferiore ai 6 anni accompagnati da un adulto.

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