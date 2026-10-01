Hanno cercato il rame e lo hanno trovato. Questa volta a Ponte Pizzinnu, all’interno del cimitero comunale di Porto Torres.

Dopo il furto dei cavi dai pozzetti di alimentazione elettrica dei pali della illuminazione pubblica, che ha privato della luce la litoranea, un nuovo raid al camposanto dove, la notte scorsa, i ladri hanno trafugato i pluviali di rame. A scoprire quanto accaduto sono stati gli operatori cimiteriali che, questa mattina, hanno allarmato il Comune, da cui è partita la denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine. Il sopralluogo degli agenti della Polizia locale ha permesso di riscontrare il furto e il danno all’interno del cimitero.

L’ennesimo episodio che ha provocato indignazione e amarezza, non solo per il danno provocato ma anche per il luogo in cui è avvenuto: la violazione della sacralità del cimitero colpisce in modo profondo coloro che si recano sul posto per pregare i propri cari.

Continua a crescere il fenomeno dei furti di rame, un metallo prezioso che ha un alto valore di mercato e viene rivenduto illegalmente.

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