Trasformare gli 8.400 metri quadrati dell’ex Pallone del Nucleo San Michele, oggi inutilizzati, in un grande parco urbano di prossimità dedicato a sport, natura, gioco, cultura e socialità. È l’obiettivo di “EXPA – Playable Connections”, il progetto dell’Amministrazione Cacciotto che punta a dare una nuova identità e soprattutto una nuova funzione all’area.

L’ex Pallone sarà il primo sito pilota di “Spazi in Comune”, la strategia di rigenerazione urbana che coinvolge anche gli ex campi da tennis dei Giardini Tarragona e il campo da basket della scuola primaria di viale Giovanni XXIII. Il percorso è stato finanziato con circa 270mila euro e il progetto EXPA sarà candidato al programma Co-create NEB 2027 della EIT Community New European Bauhaus.

La proposta prevede quattro aree complementari: una piazza urbana per sport, eventi e mercati; un “rifugio climatico” tra gli ulivi, con ombra, vegetazione e suoli permeabili, uno spazio dedicato al gioco, al movimento e allo sport informale, infine un hub culturale, attraverso la progressiva riattivazione degli edifici esistenti e degli spazi verdi.

«Non vogliamo attuare solo un piano di ristrutturazione, ma riattivare l’intera zona come spazio di quartiere accessibile, inclusivo e fruibile dalla comunità», sottolinea il sindaco Raimondo Cacciotto. Un ruolo centrale sarà affidato alla partecipazione dei cittadini. Dopo una nuova bonifica dell’area prevista a fine ottobre, partiranno incontri, workshop e laboratori con residenti, giovani, bambini, famiglie e associazioni. «Vogliamo promuovere un modello replicabile di progettazione urbana capace di contrastare l’isolamento sociale e rendere i quartieri più sicuri, curati e attrattivi», spiega l’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia. Il percorso sarà sviluppato con il collettivo di architetti Landworks, già impegnato in progetti di rigenerazione all’Argentiera.

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