Una imponente ruota panoramica nel centro della piazza Eroi dell'Onda, per valorizzare l'area che si affaccia sul mare del Golfo dell'Asinara. La struttura alta 32 metri potrebbe rappresentare una delle attrazioni turistiche nel centro di Porto Torres, tanto da determinare positive ricadute in termini di valorizzazione del contesto cittadino e della sua immagine nell’ambito del litorale, nonché di percezione di nuove possibilità di svago offerte dal sistema turistico della città. La proposta di delibera approvata dalla giunta, tramite l'assessore al Commercio Salvatore Frulio, individua la piazza, davanti la spiaggia della Renaredda, ritenuta la più idonea, sia per la vicinanza al mare, tanto da renderla suggestiva e con una visuale panoramica sulla costa, sia perché l'intento dell'amministrazione comunale è quello di valorizzare tutto il fronte mare con operazioni turistiche e commerciali così da renderlo sempre più attrattivo.

La giunta ha dato il via libera per l'atto di indirizzo per procedere alla redazione e pubblicazione di apposito avviso ad evidenza pubblica, per acquisire manifestazioni di interesse da parte delle società operanti nel settore degli spettacoli viaggianti, ed in possesso dei requisiti, comunque interessate a presentare una proposta dettagliata per l’installazione di una ruota panoramica di 32 metri nell’area identificata nella piazza Eroi dell'Onda.

